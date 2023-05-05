Количество убийств падает в Грузии

Опубликовано: 22:36, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на обвинения оппозиции, ситуация с преступностью в Грузии улучшается, заявил глава МВД. По его словам, в прошлом году количество убийств было рекордно низким.

Что бы ни говорили оппозиционные СМИ, преступность в Грузии не растет, а для убийств и вовсе характерна положительная динамика, сообщил глава МВД.

Таким образом Вахтанг Гомелаури прокомментировал высказанные журналистами обвинения в якобы попустительстве криминалу со стороны властей. Тема была поднята после трех попыток убийства, которые были совершены в Тбилиси за последнюю неделю.

Министр посетовал, что пресса ежегодно говорит о росте преступности, однако в 2022 году, например, число убийство было беспрецедентно низким - всего 74 случая, а до 2012 года показатель составлял 300-330 в год.

Гомелаури призвал всех сомневающихся ознакомиться со статистикой, опубликованной на сайте ведомства.

Сколько преступлений совершается в Грузии

Из сведений МВД Грузии следует, что преступность начала падать в 2020 году, выйдя на пик в 2019 году - в том году было осуществлено 65 тыс преступлений.

В минувшем году в Грузии произошло 54,4 тыс преступлений.