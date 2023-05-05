Количество убийств падает в Грузии

Что бы ни говорили оппозиционные СМИ, преступность в Грузии не растет, а для убийств и вовсе характерна положительная динамика, сообщил глава МВД.
Таким образом Вахтанг Гомелаури прокомментировал высказанные журналистами обвинения в якобы попустительстве криминалу со стороны властей. Тема была поднята после трех попыток убийства, которые были совершены в Тбилиси за последнюю неделю.
Министр посетовал, что пресса ежегодно говорит о росте преступности, однако в 2022 году, например, число убийство было беспрецедентно низким - всего 74 случая, а до 2012 года показатель составлял 300-330 в год.
Гомелаури призвал всех сомневающихся ознакомиться со статистикой, опубликованной на сайте ведомства.
Сколько преступлений совершается в Грузии
Из сведений МВД Грузии следует, что преступность начала падать в 2020 году, выйдя на пик в 2019 году - в том году было осуществлено 65 тыс преступлений.
В минувшем году в Грузии произошло 54,4 тыс преступлений.