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Убийство из автомата раскрыли в Грузии

Машиня полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ссора ровесников привела к смерти одного из них в грузинском селе. В ходе конфликта один из мужчин стал стрелять в другого из автомата.

Грузинская полиция раскрыла уголовное дело об убийстве человека, которое было совершено накануне в одном из сел в Шида Картли, сообщило МВД.

Трагедия произошла в селе Али. По предварительным данным, между двумя мужчинами 1970 г.р. вспыхнула ссора, и один из них ранил противника из автомата.

От полученных ран пострадавший умер на месте событий.

Подозреваемый схвачен. Во время задержания у него изъяли орудие убийства. Если его вина будет доказана, он может лишиться свободы на срок до 15 лет.

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