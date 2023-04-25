Убийство из автомата раскрыли в Грузии

Ссора ровесников привела к смерти одного из них в грузинском селе. В ходе конфликта один из мужчин стал стрелять в другого из автомата.
Грузинская полиция раскрыла уголовное дело об убийстве человека, которое было совершено накануне в одном из сел в Шида Картли, сообщило МВД.
Трагедия произошла в селе Али. По предварительным данным, между двумя мужчинами 1970 г.р. вспыхнула ссора, и один из них ранил противника из автомата.
От полученных ран пострадавший умер на месте событий.
Подозреваемый схвачен. Во время задержания у него изъяли орудие убийства. Если его вина будет доказана, он может лишиться свободы на срок до 15 лет.