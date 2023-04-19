Сын убил отца топором в Грузии

Страшное убийство было совершено в Западной Грузии, пишут СМИ. Молодой человек обвиняется в том, что он лишил жизни отца, зарубив его топором. Он задержан.
Молодой житель Имерети подозревается в страшном преступлении - по данным полиции, он жестоко убил собственного отца, сообщают СМИ.
Трагедия произошла в городе Терджола. Сын, по предварительным данным, нанес смертельные раны 60-летнему отцу, когда тот лежал в кровати.
После этого убийца сбежал, но был пойман по горячим следам.
Мужчину обвиняют в умышленном убийстве. Он может лишиться свободы на срок от 10 до 15 лет.