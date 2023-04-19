Сын убил отца топором в Грузии

Опубликовано: 17:22, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Страшное убийство было совершено в Западной Грузии, пишут СМИ. Молодой человек обвиняется в том, что он лишил жизни отца, зарубив его топором. Он задержан.

Молодой житель Имерети подозревается в страшном преступлении - по данным полиции, он жестоко убил собственного отца, сообщают СМИ.

Трагедия произошла в городе Терджола. Сын, по предварительным данным, нанес смертельные раны 60-летнему отцу, когда тот лежал в кровати.

После этого убийца сбежал, но был пойман по горячим следам.

Мужчину обвиняют в умышленном убийстве. Он может лишиться свободы на срок от 10 до 15 лет.