Когда Саакашвили возвратится в тюрьму?

Опубликовано: 18:03, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Скриншот видео Специальной пенитенциарной службы Грузии. Саакашвили перевозят из тюрьмы в больницу, 8 ноября 2021 года

Михаил Саакашвили, сейчас проходящий лечение в клинике, может быть переведен в тюрьму. Ведь он обязан отбывать наказание, будучи осужденным. Такое заявление сделали грузинские власти.

Бывшего президента Грузии, а ныне осужденного Михаила Саакашвили, который сейчас лечится в гражданской клинике, могут возвратить обратно в тюремную камеру - это будет сделано, как только его состояние позволит ему отбывать наказание. Об этом сообщил глава Минюста республики.

"Этот человек является заключенным и, соответственно, когда будет в физическом состоянии, его переведут в пенитенциарное учреждение"

– Рати Брегадзе

Вернется ли Саакашвили в политику?

Министр добавил, комментируя слова самого Саакашвили, что он по объективным причинам не сможет вернуться в грузинскую политику. Для этого, подчеркнул Брегадзе, необходимо грузинское гражданство. Саакашвили же его не имеет - на данный момент он гражданин Украины.