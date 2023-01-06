Когда откроют границу Турции с Арменией?

Специальный представитель Турции по нормализации отношений с Ереваном рассказал, что сейчас идет работа, которая должна открыть турецко-армянскую границу.

Открытие границы между Арменией и Турцией для передвижения граждан других стран пока не предвидится. Такое заявление сделал специальный представитель Турции по вопросам процесса установления связей с Арменией Сердар Кылыч в ходе своего выступления на форуме дипломатии в Анталье.

Он рассказал, что работа по этому вопросу продолжается.

"Пока подвижек нет, работаем"

- Сердар Кылыч

Власти Турции и Армении ведут переговоры по установлению режима, при котором пересекать границу смогут граждане других государств и лиц с дипломатическими документами. В последствии граница должна открыться для всех остальных категорий граждан.