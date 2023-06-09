Когда откроют аэропорт в Абхазии?

Работы по восстановлению аэропорта Сухум могут начаться в обозримом будущем - соответствующий документ будет скоро подписан Россией и Абхазией, заявил вице-премьер Александр Новак.
Зампредседателя правительства сегодня побывал с рабочей поездкой в республике.
Делегация под его руководством посетила инвестиционные объекты, включая и строящийся в Сухуме аэропорт.
"По словам Александра Новака, в ближайшее время планируется подписание межправительственного соглашения с республикой о восстановлении международного аэропорта Сухум им. В.Г.Ардзинба"
– правительство РФ
Инвесторы из России примут участие также в создании и реконструкции других объектов, важных для развития туризма в Абхазии.
Напомним, накануне в Гагру из Сочи прибыла первая "Ласточка". Скоростные электропоезда между Кубанью и Абхазией будут курсировать ежедневно.