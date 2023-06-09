Когда откроют аэропорт в Абхазии?

Опубликовано: 23:04, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт правительства России

Аэропорт Сухум в скором времени могут начать восстанавливать в Абхазии: соответствующее межправсоглашение с Россией анонсировал вице-премьер Александр Новак во время поездки в республику.

Работы по восстановлению аэропорта Сухум могут начаться в обозримом будущем - соответствующий документ будет скоро подписан Россией и Абхазией, заявил вице-премьер Александр Новак.

Зампредседателя правительства сегодня побывал с рабочей поездкой в республике.

Делегация под его руководством посетила инвестиционные объекты, включая и строящийся в Сухуме аэропорт.

"По словам Александра Новака, в ближайшее время планируется подписание межправительственного соглашения с республикой о восстановлении международного аэропорта Сухум им. В.Г.Ардзинба"

– правительство РФ

Инвесторы из России примут участие также в создании и реконструкции других объектов, важных для развития туризма в Абхазии.

Напомним, накануне в Гагру из Сочи прибыла первая "Ласточка". Скоростные электропоезда между Кубанью и Абхазией будут курсировать ежедневно.