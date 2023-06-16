Решетников рассказал о соглашении по восстановлению аэропорта в Абхазии

Опубликовано: 15:56, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аэропорт в Абхазии будет восстановлен за счет средств частного российского инвестора. Соглашение о реконструкции разработали в Минэкономразвития России. Аэропорт в Сухуме должен стать резервным для Сочи. Открыть его планируют через пару лет.

Сегодня российская и абхазская стороны подписали соглашение по ремонту и восстановлению работы аэропорта в Сухуме.

Сухумский аэропорт - единственный в Абхазии, однако он закрыт уже многие годы. Россия решила помочь республике и полностью взять на себя реконструкцию важного объекта. В будущем аэропорт в Сухуме может стать запасным для Сочи.

"Он крайне нужен и российской стороне, это будет резервный аэропорт для Сочи"

– глава Минэкономразвития Максим Решетников

Сегодня Сочи - главный международный хаб России на юге страны, большинство российских южных аэропортов не работают больше года.

Документ о реализации инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации авиагавани разработали в Минэкономразвития РФ.

"Соглашение достаточно сложное. Оно предполагает, что вся реконструкция, а там реконструкция и взлетно-посадочной полосы, и необходимое оборудование, и строительство терминала, будет происходить за счет средств частного инвестора, то есть без привлечения средств федерального бюджета"

– министр Максим Решетников

Восстановление аэропорта, которым займется российская компания, позволит России возобновить авиасообщение с Абхазией, увеличить турпоток, уменьшить очереди на границе.

Как объяснил министр, Москва возьмет на себя организацию взаимодействия между инвестором и абхазской стороной, а Сухум подведет в авиагавань энергетическую инфраструктуру и решит земельные вопросы.

Пока инвестор не выбран, планируется провести конкурс для потенциальных инвесторов проекта. Абхазская сторона обещает российскому инвестору преференции и льготы.

О том, когда аэропорт в Сухуме начнет работать, говорить рано, но Москва заинтересована в том, чтобы проект был реализован "буквально в течение пары лет". По словам Решетникова, сроки открытия аэропорта в Абхазии могут быть очерчены после выбора инвестора.

Со стороны Абхазии документ подписала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Она заявила, что это соглашение - историческое для республики. Открытие аэропорта станет мощным стимулом для абхазской экономики.