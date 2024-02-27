Вестник Кавказа

Когда начнется месяц Рамадан? Ответ УМК

Когда начнется месяц Рамадан? Ответ УМК
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Совет казиев Управления мусульман Кавказа издал фетву о начале месяца Рамадан. Он начнется в Азербайджане 11 марта. 28 и 30 марта, а также 1 и 5 апреля наступят ночи Гадр.

В Баку состоялось заседание Управления мусульман Кавказа под председательством Аллахшукюра Пашазаде, сообщает пресс-служба организации.

В ходе заседания совет казиев УМК издал фетву о начале 11 марта священного мусульман месяца Рамадан. Ночи Гадр в этом году выпадут на 28 и 30 марта, а также 1 и 5 апреля.

Ночь Гадр - это ночь, когда пророку Мухаммеду был ниспослан священный Коран. Священное писание ниспосылалось ему частями в течение 23 лет, а в ночь Гадр оно было ниспослано полностью.

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