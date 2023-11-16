Когда на Земле будет 8 миллиардов человек?

Американские ученые предсказали, когда население Земли достигнет очередной знаковой отметки в 8 млрд человек. По их оценкам, это произойдет совсем скоро.

Специалисты из США рассказали, сколько человек будет жить в мире на 1 января 2024 года. Детали сообщает Бюро переписи населения США.

По данным Associated Press, которое ссылается на ведомство, в уходящем году жителей Земли стало больше на 75 млн человек. К 1 января, уверены специалисты, в мире будут жить 8 млрд человек.

Что касается демографической ситуации в самих США, то население Америки растет аномально медленными темпами.

"Если нынешние темпы сохранятся до конца десятилетия, 2020-е годы могут стать самым медленным десятилетием роста в истории США, при этом темпы роста составят менее 4% за десятилетний период с 2020 по 2030 год"

– демограф Брукингского института Уильям Фрей

Отметим, что порог в 7 млрд человек мировое население преодолело в 2011 году.