Когда мусульмане будут праздновать Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2024 году?

Исламский религиозный календарь включает в себя 12 месяцев. Летоисчисление ведется от Хиджры – переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. В календаре два главных праздника.

Мусульманский календарь, как и григорианский, включает в себя 12 месяцев, но состоит из 354 или 355 дней – на 11 дней меньше солнечного года. Поэтому дни всех исламских праздников каждый год меняются.

Летоисчисление у последователей ислама ведется с момента переселения пророка Мухаммеда и его сподвижников из Мекки в Медину (16 июля 622 год).

В исламе есть два главных праздника – Ураза-байрам и Курбан-байрам. На какие даты они, как и другие важные для верующих месяцы и дни, выпадают в 2024 году:

Месяц Рамадан – с 1 марта по 9 апреля;

Ночь аль-Кадр – с 5 на 6 апреля;

Ураза-байрам – 10 апреля;

День Арафа – 15 июня;

Курбан-байрам – 17 июня;

День Ашура – 28 июля.

Стоит добавить, что праздничные дни могут быть перенесены в зависимости от новолуния.