Вестник Кавказа

Когда мусульмане будут праздновать Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2024 году?

Мечеть Инам и Ярдым
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Исламский религиозный календарь включает в себя 12 месяцев. Летоисчисление ведется от Хиджры – переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. В календаре два главных праздника.

Мусульманский календарь, как и григорианский, включает в себя 12 месяцев, но состоит из 354 или 355 дней – на 11 дней меньше солнечного года. Поэтому дни всех исламских праздников каждый год меняются.

Летоисчисление у последователей ислама ведется с момента переселения пророка Мухаммеда и его сподвижников из Мекки в Медину (16 июля 622 год).

В исламе есть два главных праздника – Ураза-байрам и Курбан-байрам. На какие даты они, как и другие важные для верующих месяцы и дни, выпадают в 2024 году:

  • Месяц Рамадан – с 1 марта по 9 апреля;
  • Ночь аль-Кадр – с 5 на 6 апреля;
  • Ураза-байрам – 10 апреля;
  • День Арафа – 15 июня;
  • Курбан-байрам – 17 июня;
  • День Ашура – 28 июля.

Стоит добавить, что праздничные дни могут быть перенесены в зависимости от новолуния.

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