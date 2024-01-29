Кобахидзе: Украина пытается открыть второй фронт в Грузии

Украинская сторона предприняла попытку открыть второй фронт в Грузии. Через территорию Грузии в РФ намеревались перевезти взрывчатку из Одессы.

Украина не оставляет попыток открыть второй фронт против России, об этом заявил сегодня кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе.

Накануне в Грузии был задержан груз, следовавший из Одессы в Воронеж. Автомобиль вез взрывчатку. В Грузии помешали этой перевозке и усилили досмотр на границе. Ожидается официальный комментарий Киева.

"Когда кто-то пытается за пределами и внутри страны превратить Грузию в мишень для России - это тяжелое явление и тревожный факт. Это еще раз подтверждает то, о чем в открытую говорили чиновники украинского руководства, что они хотели и, наверное, и сейчас хотят открыть "второй фронт" в Грузии. То, что мы услышали от Службы госбезопасности, является очередным подтверждением всего этого"

– Кобахидзе

Перевезти шесть бомб в Россию планировалось через Верхний Ларс. Открыто уголовное дело, в нем фигурируют имена нескольких граждан Украины, Армении, Грузии.

В контртеррористическом центре СГБ Грузии подчеркнули, что не было допущено, чтобы территория страны использовалась как транзит для террористической деятельности.