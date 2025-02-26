Кобахидзе предостерег Берлин от вмешательства во внутренние дела Грузии

Премьер Грузии Кобахидзе заявил о неприемлемости вмешательства Германии во внутренние дела Грузии. Ранее Берлин потребовал освободить журналистку Амаглобели.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе критически высказался о требовании МИД Германии освободить журналистку Амаглобели. Кобахидзе назвал требования немецких властей вмешательством в правосудие Грузии.

"Ранее германские политики, посол Германии грубо и открыто вмешивались в наши выборы, сейчас же они вмешиваются в наше правосудие. Это абсолютно неприемлемо, тем более, что Германия всегда была известна уважением к верховенству закона и принципам правового государства"

– Ираклий Кобахидзе

Несмотря на резкий выпад в сторону Берлина, Кобахидзе выразил надежду, что новый канцлер Германии возьмет курс на нормализацию отношений между Германией и Грузией.

"Изменения в наших отношениях могут произойти, если новый канцлер будет свободен от влияния сил "глубинного государства"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, что журналистка Мзия Амаглобели была задержана более месяца назад на акции протеста. Женщина ударила по лицу правоохранителя.