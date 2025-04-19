Кобахидзе: отношения с ЕС находятся в режиме ожидания

Премьер-министр Грузии Кобахидзе заявил, что отношения с ЕС находятся в режиме ожидания. Он также выразил надежды, что со стороны еврочиновников будут сделаны прагматические шаги.

Отношения Грузии и Европейского Союза (ЕС) находятся в режиме ожидания, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Что касается отношений с Евросоюзом, мы находимся в режиме ожидания. Мы ждем шагов с их стороны в сторону перезагрузки отношений. С нашей стороны шаг сделан, мы в режиме ожидания и надеемся, что со стороны европейских чиновников будут сделаны прагматичные шаги"

- Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что сейчас демократия в Европе находится под влиянием глубинного государства (deep state). С его слов, отношения Грузии и ЕС улучшатся, если они смогут выйти из-под этого влияния.

Напомним, что Грузия получила статус кандидата в члены Евросоюза в 2023 году. Их отношения стали ухудшаться после принятия правительством "Грузинской мечты" закона об иноагентах. В ноябре того же года Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса евроинтеграции.