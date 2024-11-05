Вестник Кавказа

Кобахидзе обвинил госсекретаря США во лжи

Государственный департамент США
© Фото: Динара Хаирова
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахизе назвал ложью слова госсекретаря Соединенных Штатов Армерики Энтони Блинкена о мирных протестах в Тбилиси. Он надеется, что при администрации Дональда Трампа такие заявления исчезнут.

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о мирном характере протестов в Тбилиси – ложь, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в разговоре с журналистами.

«В заявлении госсекретаря представлена ложь, когда речь идет о мирных митингующих. Я надеюсь, что после 20 января ни в одном американском заявлении мы не встретим подобную ложь»

- Ираклий Кобахидзе

Ранее Энтони Блинкен призвал освободить всех задержанных на беспорядках в Тбилиси и пригрозил грузинскому руководству введением новых санкций. С его слов, аресты демонстрантов нарушают их право на мирный протест.

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