Вестник Кавказа

В Тбилиси отреагировали на санкции Зеленского

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Власти Грузии отреагировали на санкции, которые ввел украинский президент Владимир Зеленский против грузинских политических деятелей.

Премьер-министр Грузии сообщил, что власти страны не получали официального уведомления от Киева о введении санкций в отношении ряда представителей грузинской политической элиты.  

"Официальное уведомление мы пока что не получали… Введение санкций указывает на тяжелое положение Украины"

– Ираклий Кобахидзе 

Ранее появилась информация о введении санкций против властей Грузии украинским президентом Владимиром Зеленским. В указе Зеленского упоминаются основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, премьер страны Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, а также другие высокопоставленные представители грузинской власти. Указ подразумевает экономические рестрикции, а также ограничения на въезд в страну.

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