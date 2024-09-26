В Тбилиси отреагировали на санкции Зеленского

Премьер-министр Грузии сообщил, что власти страны не получали официального уведомления от Киева о введении санкций в отношении ряда представителей грузинской политической элиты.
"Официальное уведомление мы пока что не получали… Введение санкций указывает на тяжелое положение Украины"
– Ираклий Кобахидзе
Ранее появилась информация о введении санкций против властей Грузии украинским президентом Владимиром Зеленским. В указе Зеленского упоминаются основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, премьер страны Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, а также другие высокопоставленные представители грузинской власти. Указ подразумевает экономические рестрикции, а также ограничения на въезд в страну.