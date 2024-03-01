Кобахидзе: индекс цен в Грузии – лучший в мире

Премьер Грузии отвечая на высказывание оппозиции о высоких ценах в республике, заявил, что индекс цен в стране является одним из лучших в мире. Слова оппозиционных сил он назвал попыткой манипулировать цифрами.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что индекс потребительских цен увеличился на 66% за время правления партии "Грузинская мечта". По его данным, это один из лучших показателей в сравнении с другими мировыми странами.

Ранее Единое Национальное движение заявило, что намерено сравнить цены в Грузии с другими странами. Для этого партия намерена отправить наблюдателей в зарубежные командировки.

В частности, мониторинг цен будет проходить в Турции, куда граждане Грузии чаще всего отправляются за покупками.

В свою очередь, Кобахидзе заявил, что это попытка манипулировать цифрами.

"Публикуемые (оппозицией) данные являются манипулятивными, и мы можем дать более развернутый ответ на эти циркулирующие домыслы<…>Напоминаю, что мы пережили 2 кризиса <…>Несмотря на это, нам удалось сохранить показатель индекса цен на уровне 66%, что является одним из лучших показателей в нашем регионе, регионе, на континенте и в мире"

- Ираклий Кобахидзе

По мнению Кобахидзе, таким образом, оппозиция пытается сместить акценты и не выражать свою позицию по принятым парламентским большинством законопроектам.