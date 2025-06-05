Кобахидзе делал визу для посещения страны ЕС

Премьер Грузии посетовал на то, что ему пришлось делать визу для посещения страны ЕС. При этом он не стал уточнить, в какую именно страну он ездил.

Премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе понадобилась виза для посещения одной из стран Евросоюза. Об этом в беседе с журналистами сообщил 30 июня сам глава правительства.

Он отметил, что это было уже после того, как ЕС решил приостановить безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов Грузии.

"Как вы помните, эти ограничения распространяются на дипломатические паспорта в соответствии с общим решением Европейского союза, однако мы в обычном режиме получаем визы. Я ездил в одну из стран с визой. Конечно, здесь нет никаких проблем"

– Ираклий Кобахидзе

Он также подчеркнул, что это позорное решением ЕС, однако добавил, что в Грузии готовы действовать в соответствии с ним.