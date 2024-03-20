Китайская компания построит зерновой терминал в Махачкалинском порту

Махачкалинский морской торговый порт сможет в четыре раза нарастить мощности по перевалке зерна благодаря строительству нового терминала. Как рассказали в Минсельхозпроде Дагестана, проект реализует китайская компания

Новый зерновой терминал будет выстроен в порту Махачкалы, заявили в дагестанском Минсельхозпроде.

В ведомстве уточнили, что проект терминала был представлен вице-президентом китайской компании Famsun Group Жанг Е и главой ее российского представительства Михаилом Макеевым. На презентации присутствовал депутат Госдумы Хизри Абакаров.

Мощность терминала, который планируется построить, достигнет 1,5 млн т в год. Одномоментно в нем сможет храниться до 100 тыс т зерна.

На сегодняшний день ММТП может переваливать 500 тыс т зерна в год.