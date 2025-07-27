Китай покупает иранскую нефть в обход санкций США – СМИ

СМИ сообщают, что КНР тайно закупает нефть у Ирана. Для этого Китай использует так называемый "теневой флот".

Китай тайно покупает нефть у Ирана, обходя санкции Соединенных Штатов. Об этом пишут американские средства массовой информации.

По данным телеканала CBS, КНР покупает иранскую нефть с помощью "теневого флота".

Телеканал CBS со ссылкой на свое расследование утверждает, что Китай якобы втайне закупает иранскую нефть с помощью "теневого флота" в обход санкций США.

"Расследование CBS News показало, что Китай по-прежнему тайно покупает иранскую нефть и избегает санкций США, используя так называемый "теневой флот" для перемещения нефти с одного судна на другое посреди моря"

– телеканал CBS News

Согласно информации, танкеры с нефтью следуют из Персидского залива к индонезийскому архипелагу Риау, а там перекачивают нефть на суда, которые плывут в Китай.