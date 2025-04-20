Вестник Кавказа

Китай опробует новые спутниковые технологии связи

Китай опробует новые спутниковые технологии связи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью Китай успешно вывел на орбиту свой новый экспериментальный спутник "Шиянь-19", который станет базовым для испытания новых систем спутниковой связи.

Минувшей ночью на околоземной орбите появился новый китайский экспериментальный спутник "Шиянь-19" – ученые из Поднебесной отработают на нем новые технологии спутниковой связи, сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Спутник отправился на околоземную орбиту в 2:09 по местному времени (21:09 мск) с космодрома Сичан - в космос его доставила ракета-носитель "Чанчжэн-3С", передает ТАСС.

При помощи нового спутника китайские специалисты смогут протестировать новые многодиапазонные высокоскоростные технологии спутниковой связи, которые могут стать прорывными, отметили в корпорации.

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