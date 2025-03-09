Что такое ”Космос-482” и чем опасны такие объекты?

Сегодня на Землю упал самый старый межпланетный аппарат, который пробыл в космосе более 50 лет. Что такое ”Космос-482”, где он упал и в чем опасность подобных ему космических объектов - рассказываем в этом материале.

СССР изучает Венеру

В годы холодной войны освоение космоса было одним из приоритетов двух противоборствующих держав мира: СССР и США. Планета Венера, вторая от Солнца и ближайшая к нам, которую также называют планетой-близнецом Земли, представляла особый интерес, поскольку ее поверхность скрыта плотной атмосферой. Ученые из обеих стран надеялись обнаружить жизнь на Утренней Звезде. В 1960-1970-х годах СССР запустили 29 космических аппаратов к Венере:

три из них пролетели мимо и оказались в орбите Солнца

16 достигли орбиты Венеры, часть из них приземлились на планете

10 автоматических межпланетных станций застряли на орбите Земле.

Все из оказавшихся в земной орбите АМС вернулись на Землю почти сразу же после запуска, кроме ”Космоса-482”, который застрял в околоземном пространстве на 53 года.

© Фото: NASA

Что такое ”Космос-482”?

Советские автоматические межпланетные станции запускались на Венеру парами: на случай, если одна из них подведёт, вторая выполнит миссию по сбору информации о планете. ”Космос-482” - дублер станции ”Венера-8”, которую отправили к ближайшей к нам планете 27 марта 1972 года. ”Венера-8” благополучно добралась до Утренней Звезды через 117 дней, а вот спутник-дублёр, запущенный 31 марта, не смог покинуть околезмную орбиту, застряв в ней и получив название ”Космос-482”.

Как выглядел ”Космос-482”

Космическая станция ”Космос-482” состояла из двигательной установки длиной в три с половиной метра, напоминающей по форме ракету, и спускаемого аппарата в форме шара диаметром один метр, внутри которого были размещены всевозможные датчики для замеров атмосферы и поверхности Венеры. Общий вес автоматической межпланетной станции составлял более тонны.

Что произошло с ”Космосом-482”?

Четырёх-ступенчатая ракета-носитель, которая должна была вывести ”Космос-482” из орбиты Земли сработала слишком рано: она упала на нашу планету 3 апреля 1973 года почти полностью сгоревшей, кроме сосудов (шаров) высокого давления из топливной системы, которые обрушились на поле в Новой Зеландии. Происхождение шаров из титана, найденных местными жителями, оставалось загадкой до 2002 года, пока не были рассекречены государственные документы.

В середине июня 1972 года также разделились двигательная установка и спускаемый аппарат. Через 9 лет установка упала на Землю, а сама станция ”Космсос-482”, весом в 465 килограммов кружила по орбите планеты до 10 мая 2025 года.

Куда упал ”Космос-482”?

53 года назад самая большая высота, на которой находилась ”Венера-8” или ”Космос-482” составляла 9 тысяч километров, а за прошедшие полвека она снизилась до двух тысяч километров. Траектория, по которой автоматическая межпланетная станция двигалась, представляла собой эллипс. Скорость, с которой АМС неслась к поверхности Земли, составляла примерно 7 км/с. 10 мая 2025 года аппарат, наконец, ”вернулся домой”: он упал в Индийский океан, но куда именно, неизвестно.

Почему ”Космос-482” не сгорел в атмосфере?

Падение советского АМС, скорее всего, было неконтролируемым: ни парашют, ни охладительные блоки, которые установлены в спускаемом аппарате после стольких лет, вряд ли сработали. Тем не менее аппарат не сгорел в атмосфере, потому что его корпус выполнен из титана, температура плавления которого 1700 °C.

Чем опасны объекты, подобные ”Космосу-482”?

К счастью, советский межпланетный аппарат упал в океан: он не спровоцировал разрушения и не стал причиной гибели людей. Однако такая вероятность в отношении некоторых видов космического мусора, сохраняется. 30 декабря 2024 года в одной из кенийских деревень упало металлическое кольцо диаметром в два с половиной метра и весом в 500 килограммов, а в мае 2023 года в Уганде обломки космического объекта обрушились огненным дождём на территории площадью в 40 квадратных километров. И такое происходит по всему миру: космические объекты, не сгорающие в атмосфере, в основном сделанные из титана, как ”Космос-482” и жаропрочных сплавов, возвращаются на Землю, иногда падая в густонаселённых районах. И чем активнее происходит освоение космоса, тем серьёзнее проблема космического мусора, который может спровоцировать разрушения и гибель людей.

Что будет дальше с ”Космосом-482”?

Несмотря на очевидный научный интерес к советской АМС, пробывшей в космосе более 50 лет, вероятнее всего, дублёр ”Венеры-8” так и не будет изучен после длительного межпланетного путешествия. Основная проблема в том, что определить его точное место падения не представляется возможным, поскольку оно не было зафиксировано радарами. ”Космос-482” по-прежнему собственность России, как правопреемницы СССР, и если когда-нибудь его кто-нибудь обнаружит, то он обязан будет сообщить о находке в правоохранительные органы своей страны. Затем информация о нём будет передана в соответствующие российские агентства и службы. Если бы ”Венера-8” упала на жилой район и привела к разрушениям или жертвам, ответственность понесла бы российская сторона. К счастью, этого не произошло, и космический аппарат, который должен был оказаться на Венере, в итоге завершил своё путешествие на дне океана.