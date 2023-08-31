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Кисилев рассказал о ситуации с вещанием Sputnik в Карабахе

Кисилев рассказал о ситуации с вещанием Sputnik в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дмитрий Киселев ответил на письмо Константина Затулина, в котором рассказал о ситуации с радиовещанием в Карабахе. Он подчеркнул, что возобновление эфира зависит от Баку.

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отреагировал на письмо первого зампреда думского комитета по делам СНГ Константина Затулина.

"Некоторое время назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для достижения мира Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана и зафиксировать территорию Армении в границах 1991 года. Мы исходим из факта этого заявления и полагаем, что продолжение ретрансляции нашего эфира (Радио Sputnik – прим.ред.) на территории Карабаха без одобрения регулирующих органов Азербайджана ставит под сомнение искренность отношений со стороны Москвы и чревато осложнением межгосударственных связей между нашими странами"

– Дмитрий Киселев

Из его письма следует, что речь идет именно о приостановке вещания. Киселев при этом указал на то, что для ретрансляции необходимо получить разрешение у азербайджанской стороны.

"Если соответствующее всем актуальным юридическим нормам разрешение на продолжение радиовещания со стороны официального Баку будет получено, мы готовы пролонгировать эфир в регионе. Важную роль здесь могла бы сыграть парламентская дипломатия"

– гендиректор агентства

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