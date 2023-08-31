Кисилев рассказал о ситуации с вещанием Sputnik в Карабахе

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отреагировал на письмо первого зампреда думского комитета по делам СНГ Константина Затулина.
"Некоторое время назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для достижения мира Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана и зафиксировать территорию Армении в границах 1991 года. Мы исходим из факта этого заявления и полагаем, что продолжение ретрансляции нашего эфира (Радио Sputnik – прим.ред.) на территории Карабаха без одобрения регулирующих органов Азербайджана ставит под сомнение искренность отношений со стороны Москвы и чревато осложнением межгосударственных связей между нашими странами"
– Дмитрий Киселев
Из его письма следует, что речь идет именно о приостановке вещания. Киселев при этом указал на то, что для ретрансляции необходимо получить разрешение у азербайджанской стороны.
"Если соответствующее всем актуальным юридическим нормам разрешение на продолжение радиовещания со стороны официального Баку будет получено, мы готовы пролонгировать эфир в регионе. Важную роль здесь могла бы сыграть парламентская дипломатия"
– гендиректор агентства