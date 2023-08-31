Баку предложил Пашиняну поддержать политику реинтеграции армян в Ханкенди

МИД Азербайджана прокомментировало заявление армянского премьера Никола Пашиняна, которое он сделал на заседании правительства 31 августа.
В ведомстве заявили, что слова премьера, который вновь обвинил Баку в осуществлении "геноцида" являются проявлением безответственной манипулятивной деятельности Еревана.
"Мы хотели бы напомнить премьер-министру, который вместо того, чтобы протестовать против провокационных шагов некоторых представителей армян, выступающих против предложения об интенсификации движения по Лачинской дороге, параллельно с использованием дороги Агдам-Ханкенди для доставки грузов армянским жителям в случае необходимости, обвиняет Азербайджан в том, что он держит армянских жителей голодными, что в настоящее время грузовики азербайджанского общества Красного полумесяца, направленные в сторону Ханкенди, ждут в этом районе перехода в Ханкенди"
- МИД АР
В Баку отметили, что, если бы армянская сторона нуждалась в грузах, препятствий их прохождению не было. В МИД подчеркнули, что подход армян в Ханкенди показал, что заявления Еревана и сепаратистов о "гуманитарной ситуации", являются политическими манипуляциями.
"Что касается заявления об открытии Лачинской дороги в одностороннем порядке и планах выселения армянских жителей, мы хотели бы заявить, что в настоящее время создаются условия для перехода армянских жителей через пограничный пункт пропуска Лачин в обоих направлениях, и обвинение в адрес азербайджанской стороны в проведении политики этнической чистки в регионе абсурдно"
- МИД АР
В министерстве сообщили, что армянская сторона, совершавшая на протяжении почти 30 лет этнические чистки и геноцид на оккупированных территориях, считает, что каждое государства использует один и тот же подход и обладает одинаковым пониманием.
В Баку предложили Пашиняну поддержать политику реинтеграции армян в Ханкенди в рамках азербайджанского законодательства и отказаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана.
В заключение в ведомстве выразили надежду, что Ереван правильно оценит современные реалии и покажет конструктивную позицию на переговорах с Баку ради мира в регионе.