Баку предложил Пашиняну поддержать политику реинтеграции армян в Ханкенди

Опубликовано: 14:45, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана призвал Ереван отказаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана ради установления мира на Южном Кавказе.

МИД Азербайджана прокомментировало заявление армянского премьера Никола Пашиняна, которое он сделал на заседании правительства 31 августа.

В ведомстве заявили, что слова премьера, который вновь обвинил Баку в осуществлении "геноцида" являются проявлением безответственной манипулятивной деятельности Еревана.

"Мы хотели бы напомнить премьер-министру, который вместо того, чтобы протестовать против провокационных шагов некоторых представителей армян, выступающих против предложения об интенсификации движения по Лачинской дороге, параллельно с использованием дороги Агдам-Ханкенди для доставки грузов армянским жителям в случае необходимости, обвиняет Азербайджан в том, что он держит армянских жителей голодными, что в настоящее время грузовики азербайджанского общества Красного полумесяца, направленные в сторону Ханкенди, ждут в этом районе перехода в Ханкенди"

- МИД АР

В Баку отметили, что, если бы армянская сторона нуждалась в грузах, препятствий их прохождению не было. В МИД подчеркнули, что подход армян в Ханкенди показал, что заявления Еревана и сепаратистов о "гуманитарной ситуации", являются политическими манипуляциями.

"Что касается заявления об открытии Лачинской дороги в одностороннем порядке и планах выселения армянских жителей, мы хотели бы заявить, что в настоящее время создаются условия для перехода армянских жителей через пограничный пункт пропуска Лачин в обоих направлениях, и обвинение в адрес азербайджанской стороны в проведении политики этнической чистки в регионе абсурдно"

- МИД АР

В министерстве сообщили, что армянская сторона, совершавшая на протяжении почти 30 лет этнические чистки и геноцид на оккупированных территориях, считает, что каждое государства использует один и тот же подход и обладает одинаковым пониманием.

В Баку предложили Пашиняну поддержать политику реинтеграции армян в Ханкенди в рамках азербайджанского законодательства и отказаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана.

В заключение в ведомстве выразили надежду, что Ереван правильно оценит современные реалии и покажет конструктивную позицию на переговорах с Баку ради мира в регионе.