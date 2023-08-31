РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Сепаратисты в Ханкенди блокируют гуманитарную помощь: Баку представил факты миру

Сепаратисты в Ханкенди блокируют гуманитарную помощь: Баку представил факты миру
© Фото: АзерТадж
Дипломатический корпус находится на дороге Агдам-Ханкенди, где стоит груз от Красного полумесяца. Там собрались представители из более 50 государств.

Военные корреспонденты и представители дипломатического корпуса прибыли в пункт размещения продовольственных грузов азербайджанского общества Красного полумесяца на дороге Агдам-Ханкенди.

В визите участвуют порядка 60 человек из более чем 50 государств, представители международных организаций и другие иностранные журналисты. Целью является ознакомление с пунктом размещения грузов.

О прибытии корпуса на дорогу Агдам-Ханкенди сообщил помощник президента АР Хикмет Гаджиев. В соцсети "Х" он отметил, что журналисты и дипломатический корпус увидят функциональность дороги и два грузовика с продовольствием от азербайджанского общества Красного полумесяца.

Гаджиев подчеркнул, что процесс реинтеграции армян, проживающих в Ханкенди, начнется с открытия дорог. Помощник президента добавил, что Азербайджан готов обеспечить права и безопасность армян в Ханкенди на основе конституции АР и поддерживаемых им международных документов.

"Азербайджан неоднократно заявлял о том, что дорога Агдам-Ханкенди функционирует и по ней в очень короткие сроки может быть обеспечена доставка любых грузов в Ханкенди и на прилегающие территории. Мы вправе рассматривать отказ от использования этой дороги как расизм и дискриминацию"

- Хикмет Гаджиев

Дипломаты завтра приедут на дорогу Агдам-Ханкенди

Дипломаты завтра приедут на дорогу Агдам-Ханкенди

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1425 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version