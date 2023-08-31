Сепаратисты в Ханкенди блокируют гуманитарную помощь: Баку представил факты миру

Опубликовано: 10:04, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Дипломатический корпус находится на дороге Агдам-Ханкенди, где стоит груз от Красного полумесяца. Там собрались представители из более 50 государств.

Военные корреспонденты и представители дипломатического корпуса прибыли в пункт размещения продовольственных грузов азербайджанского общества Красного полумесяца на дороге Агдам-Ханкенди.

В визите участвуют порядка 60 человек из более чем 50 государств, представители международных организаций и другие иностранные журналисты. Целью является ознакомление с пунктом размещения грузов.

О прибытии корпуса на дорогу Агдам-Ханкенди сообщил помощник президента АР Хикмет Гаджиев. В соцсети "Х" он отметил, что журналисты и дипломатический корпус увидят функциональность дороги и два грузовика с продовольствием от азербайджанского общества Красного полумесяца.

Гаджиев подчеркнул, что процесс реинтеграции армян, проживающих в Ханкенди, начнется с открытия дорог. Помощник президента добавил, что Азербайджан готов обеспечить права и безопасность армян в Ханкенди на основе конституции АР и поддерживаемых им международных документов.

"Азербайджан неоднократно заявлял о том, что дорога Агдам-Ханкенди функционирует и по ней в очень короткие сроки может быть обеспечена доставка любых грузов в Ханкенди и на прилегающие территории. Мы вправе рассматривать отказ от использования этой дороги как расизм и дискриминацию"

- Хикмет Гаджиев