Дипломаты завтра приедут на дорогу Агдам-Ханкенди

Опубликовано: 21:40, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дорогу Агдам-Ханкенди, по которой в Карабахский регион Азербайджана из Баку направлена партия гуманитарной помощи, завтра посетят иностранные дипломаты. Новость сообщил глава азербайджанского Красного Полумесяца.

Представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане, завтра прибудут на дорогу Агдам-Ханкенди.

Такое заявление сделал председатель Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан, который в данный момент находится в Агдаме, пишет АПА.

Ранее он пояснил, что в результате отправки первой партии гуманитарной помощи предполагалось оценить ситуацию, пока она характеризуется как удовлетворительная.

"Если будет положительный результат и будет проведена оценка, и у людей появятся потребности в каких-то продуктах питания и принадлежностях, то Азербайджанское общество Красного полумесяца готово помочь. Мы можем отправить помощь и завтра, и послезавтра"

– Новруз Аслан

По его словам, при этом необходимо провести переговоры и выяснить конкретные потребности.