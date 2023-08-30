Дипломаты завтра приедут на дорогу Агдам-Ханкенди

Представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане, завтра прибудут на дорогу Агдам-Ханкенди.
Такое заявление сделал председатель Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан, который в данный момент находится в Агдаме, пишет АПА.
Ранее он пояснил, что в результате отправки первой партии гуманитарной помощи предполагалось оценить ситуацию, пока она характеризуется как удовлетворительная.
"Если будет положительный результат и будет проведена оценка, и у людей появятся потребности в каких-то продуктах питания и принадлежностях, то Азербайджанское общество Красного полумесяца готово помочь. Мы можем отправить помощь и завтра, и послезавтра"
– Новруз Аслан
По его словам, при этом необходимо провести переговоры и выяснить конкретные потребности.