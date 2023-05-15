Кирби анонсировал новые антироссийские санкции

Уже в ближайшие дни американская администрация введет дополнительные санкции против тех, кто вовлечен в военно-техническое сотрудничество России и Ирана, сообщил сегодня на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы продолжим навязывать расходы субъектам, участвующим в передаче иранской военной техники России... В ближайшие дни мы объявим о введении дополнительных ограничений в отношении тех, кто вовлечен в растущие военно-торговые отношения между Россией и Ираном", - сказал он, передает ТАСС.
Как полагает Белый дом, Иран поставляет России беспилотные летательные аппараты, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы для танков. Также Москва ведет консультации с Тегераном о закупке более современных беспилотников. В свою очередь Иран, по мнению США, якобы хочет закупить у России на миллиарды долларов ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты.