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Кирби анонсировал новые антироссийские санкции

Кирби анонсировал новые антироссийские санкции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В ближайшее время США введут новые санкции против вовлеченных в военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана, сообщил сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Уже в ближайшие дни американская администрация введет дополнительные санкции против тех, кто вовлечен в военно-техническое сотрудничество России и Ирана, сообщил сегодня на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы продолжим навязывать расходы субъектам, участвующим в передаче иранской военной техники России... В ближайшие дни мы объявим о введении дополнительных ограничений в отношении тех, кто вовлечен в растущие военно-торговые отношения между Россией и Ираном", - сказал он, передает ТАСС.

Как полагает Белый дом, Иран поставляет России беспилотные летательные аппараты, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы для танков. Также Москва ведет консультации с Тегераном о закупке более современных беспилотников. В свою очередь Иран, по мнению США, якобы хочет закупить у России на миллиарды долларов ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты.

Вашингтон ввел новые антироссийские санкции

Вашингтон ввел новые антироссийские санкции

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