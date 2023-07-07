Киев охладел к Тбилиси

Грузинский посол в Киеве Георгий Закарашвили считает, что решение властей Украины отправить его домой говорит о том, что отношения между официальными Тбилиси и Киевом понизились.
Дипломат не исключил, что такой ход событий может привести к разрыву всех отношений между Грузией и Украиной.
"Главной задачей для меня было покинуть территорию Украины в данные сроки, о чем мы договорились с украинской стороной"
- Георгий Закарашвили
Посла Грузии выгнали из Украины
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник участвовал в судебном заседании по делу о митингах в 2007 году после долгого отсутствия. В ходе процесса он показал свое исхудавшее тело.
Спустя время Владимир Зеленский поручил МИД Украины отправить грузинского посла в Тбилиси для консультаций. В свою очередь МИД Грузии назвал данный шаг крайней формой обострения отношений.