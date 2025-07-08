Казахстанский премьер призвал прикаспийские страны совместно спасать Каспий

Прикаспийским странам необходимо координировать усилия по спасению Каспийского моря, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на Международной экологической конференции в Республике Алтай.

Для спасения Каспийского моря необходимы совместные усилия всех прикаспийских стран, такой призыв озвучил на Международной экологической конференции, которая проходит в эти дни в Республике Алтай, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Он напомнил, что еще с начала 2000-х годов уровень воды в Каспии снижается. Премьер уточнил, что для исследования этой и других проблем был сформирован Казахский научно-исторический институт Каспийского моря.

"К сожалению, прогнозы ученых неутешительны. Нужны решительные, скоординированные действия всех прикаспийских государств для сохранения этого уникального водоема"

– Бектенов

Глава правительства РК отметил, что о готовности стран Центральной Азии к совместной борьбе с экологическими вызовами говорит реализация ряда инициатив, таких как открытие новых мониторинговых центров, реализация совместных программ по сохранению природы Приаралья, проведение экспедиций с участием экологов и специалистов по биоразнообразию.

Бектенов подчеркнул, что Астана стремится урегулировать природные и климатические вызовы на основе взаимопонимания и добрососедства.