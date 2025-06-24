Мишустин призвал мировое сообщество решать проблему Каспия

Михаил Мишустин призвал решать проблему Каспия на международном уровне. Он отметил, что Москва уже работает в этом направлении.

Российский премьер Михаил Мишустин, выступая на экологической конференции, призвал решать проблему обмеления Каспийского моря на международном уровне.

Он отметил, что вопросы обмеления Каспия требуют пристального внимания. Глава правительства заявил, что необходимо создать эффективную модель прогнозирования колебаний уровня водоема.

Мишустин подчеркнул, что на основе этой модели следует выстраивать экономическую деятельность и минимизировать возможные негативные последствия.

Премьер также сказал, что в этом направлении уже работает Россия. Он добавил, что Москва приглашает другие страны решать проблему Каспия.