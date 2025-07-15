Москва и Астана обсудили проблему обмеления Каспия

Премьер-министры РФ и Казахстана Мишустин и Бектенов в рамках встречи на Алтае затронули проблему обмеления Каспийского моря.

Главы правительства РФ и Казахстана Михаил Мишустин и Олжас Бектенов обсудили вопросы судоходства в акватории Каспийского моря в контексте обмеления водоема, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"С Казахстаном обсуждали вопросы улучшения судоходства на Каспии"

– Алексей Оверчук

Стороны также затронули вопросы двусторонних отношений РФ и Казахстана. По словам Мишустина, стратегическое партнерство двух стран основано на исторической дружбе "двух братских народов".

Отметим, что встреча премьеров прошла на территории курорта "Манжерок" в Республике Алтай, где завтра пройдет Международная экологическая конференция.

Волго-Каспийский канал

Редактор аналитического портала "Каспийский вестник" (Астрахань) Владислав Кондратьев и доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" конкретизировали российскую часть проблемы обмеления Каспийского моря: становится все труднее проводить суда по Волго-Каспийскому каналу, из-за чего страдают грузоперевозки из Каспия вверх по Волге и в обратном направлении.

"На перспективу перевозок по Каспию сейчас накладывается ситуация с его обмелением. Большие проблемы возникают в связи со слишком низким уровнем воды в Волго-Каспийским канале – он уже с трудом поддерживается на границе, допустимой для нормального судоходства на выходе из Волги в Каспийское море", - отметил Станислав Ткаченко.

"Поэтому нарастают проблемы пользования тем же Астраханским портом, и их сейчас больше, чем решений. Между тем у России есть политическая цель упрочения своего присутствия на Каспии, для чего требуется развитие портовой инфраструктуры. Поэтому Россия заинтересована в том, чтобы развивать здесь бизнес и привлекать сюда частные логистические компании", - добавил экономист.

Владислав Кондратьев также указал на необходимость углубления выхода из Волги в Каспийское море. "В развитии портовой инфраструктуры в Астраханской области все упирается в возможности прохождения по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу. Ему нужно проводить постоянно дноуглубление для того, чтобы суда могли загружаться полностью", - сообщил он.

"Эти работы проводятся, но из-за обмеления Каспия каждый год требуется все больше и больше средств для того, чтобы обеспечивать проходную глубину на Волго-Каспийском канале. В это вкладывается в основном государство, дноуглубительные работы ведутся за счет России", - сказал Владислав Кондратьев.