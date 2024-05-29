Казахстанский Балхаш получит обновленный аэропорт

В скором времени в Карагандинской области Казахстана заработает обновленный аэропорт города Балхаш, расположенного на северном побережье одноименного озера у бухты Бертыс – это привлечет в регион новых туристов и позволит развивать регион.

Власти Казахстана проводит глобальную реконструкцию аэропорта города Балхаш – у воздушной гавани появятся не только новые рулежные дорожки и взлетно-посадочная полоса ВПП), но и новый перрон - общая стоимость проекта составит 3,8 млрд тенге ($8,5 млн), сообщили в министерстве транспорта.

"Генеральный подрядчик ТОО "Казахдорстрой" провел мобилизацию ресурсов, задействовал значительное количество спецтехники, инженерно-технического персонала и приступил к строительно-монтажным работам. Запланирован капитальный ремонт ВПП, аэровокзала и строительство здания службы спецтранспорта"

- Минтранс Казахстана

Уже 15 июня нынешнего 2024 года в бетон оденутся рулежки и ВПП аэропорта, после чего начнется капитальный ремонт аэровокзала и строительство здания службы спецтранспорта, передает Sputnik Казахстан.

Аэропорт очень важен для туристического региона страны – его модернизация позволит создать новые возможности для развития туризма в популярном месте отдыха и скажется на развитии самого города. Старый аэропорт был возведен в 1967 году, а ремонтировался он почти 20 лет назад – в 2007 году.

Напомним, Балхаш - город областного подчинения в Карагандинской области Казахстана, он расположен на северном побережье живописного озера Балхаш, у бухты Бертыс, в южной части Центрально-Казахстанского мелкосопочника.