Казахстанский Балхаш получит обновленный аэропорт

Власти Казахстана проводит глобальную реконструкцию аэропорта города Балхаш – у воздушной гавани появятся не только новые рулежные дорожки и взлетно-посадочная полоса ВПП), но и новый перрон - общая стоимость проекта составит 3,8 млрд тенге ($8,5 млн), сообщили в министерстве транспорта.
"Генеральный подрядчик ТОО "Казахдорстрой" провел мобилизацию ресурсов, задействовал значительное количество спецтехники, инженерно-технического персонала и приступил к строительно-монтажным работам. Запланирован капитальный ремонт ВПП, аэровокзала и строительство здания службы спецтранспорта"
- Минтранс Казахстана
Уже 15 июня нынешнего 2024 года в бетон оденутся рулежки и ВПП аэропорта, после чего начнется капитальный ремонт аэровокзала и строительство здания службы спецтранспорта, передает Sputnik Казахстан.
Аэропорт очень важен для туристического региона страны – его модернизация позволит создать новые возможности для развития туризма в популярном месте отдыха и скажется на развитии самого города. Старый аэропорт был возведен в 1967 году, а ремонтировался он почти 20 лет назад – в 2007 году.
Напомним, Балхаш - город областного подчинения в Карагандинской области Казахстана, он расположен на северном побережье живописного озера Балхаш, у бухты Бертыс, в южной части Центрально-Казахстанского мелкосопочника.