Казахстанские спасатели рассказали о работе в Афганистане

Опубликовано: 17:42, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба МЧС Казахстана

Казахстанские спасатели, помогавшие Афганистану после сокрушительных землетрясений в Герате, завтра вернутся домой – за это время они разодрали фундаменты 211 разрушенных домов.

Казахстанские спасатели завершили работы в Афганистане и уже завтра прилетят на родину, сообщает пресс-служба МЧС страны.

За время работы в афганском Герате они обследовали 700 участков разрушенных домов в населенном пункте Наиброфи (провинция Герат), разобрали около 211 фрагментов разрушенных землетрясением домов, достав из-под них тело погибшего ребенка, а казахстанские медики помогли 80 местным жителям, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 10 октября по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в афганскую провинцию Герат отправился отряд казахстанских спасателей из 45 сотрудников, в который вошли спасатели, кинологические расчеты Республиканского оперативно-спасательного отряда, врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф.