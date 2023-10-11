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Афганистан выразил благодарность Казахстану за помощь

Афганистан выразил благодарность Казахстану за помощь
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Представитель афганской администрации поблагодарил граждан Казахстана за предоставленную гумпомощь. Груз был доставлен накануне в пострадавшие при землетрясении районы Афганистана.

Генеральный директор гражданских аэропортов Афганистана Гарвал Абдул Сатар выразил благодарность за предоставленную гуманитарную помощь и прибывших спасателей для разбора завалов. Он отметил, что из Казахстана двумя самолетами были доставлены вещи первой необходимости, медицинские средства и одеяла, для афганцев, которые пострадали при землетрясении.

"Огромное спасибо народу Казахстана, государству Казахстана и вашему Президенту, уважаемому Касым-Жомарту Токаеву, что в тяжелое время оказал помощь афганскому народу и тем, кто пострадал в этом катаклизме. Гуманитарной помощью нас также поддержали Узбекистан, Арабские Эмираты и Турция"

- Сатар

МЧС Казахстана отправило в пострадавший от землетрясения Герат гумпомощь общим весом 1659 т, в который вошли медицинские средства, еда, палатки, одеяла и предметы первой необходимости. Власти республики намерены продолжить отправку помощи в Афганистан. Оставшийся груз будет доставлен наземным способом по железной дороге.

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Землетрясение в Афганистане: соболезнования и помощь от стран региона

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