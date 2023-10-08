Землетрясение в Афганистане: соболезнования и помощь от стран региона

Последствия землетрясения, стершего с лица земли шесть деревень, ликвидируются в Афганистане. Страны региона выражают соболезнования и направляют помощь пострадавшим жителям страны.
Азербайджан
МИД Азербайджана опубликовал сообщение с соболезнованиями в X.
"Глубоко опечалены новостью о разрушительном землетрясении в Герате (Афганистан), унесшем сотни жизней. Выражаем соболезнования семьям погибших в результате этой катастрофы. Наши мысли и молитвы с народом Афганистана"
– министерство
Иран
Иранский Красный Полумесяц сообщил об отправке в Афганистан 50 спасателей в составе десяти групп.
В страну послана также гумпомощь для пострадавших:
- 500 палаток,
- тысяча ковров,
- 4 тысячи одеял,
- полтысячи наборов продуктов.
Узбекистан
В МИД Узбекистана заявили, что восприняли сообщение о страшном природном катаклизме с глубокой скорбью.
"Выражаем искренние соболезнования семьям жертв землетрясения, разделяем горе афганского народа и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Узбекская сторона солидарна с Афганистаном и его народом в эти трудные времена"
– министерство