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Землетрясение в Афганистане: соболезнования и помощь от стран региона

Землетрясение в Афганистане: соболезнования и помощь от стран региона
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Многие страны выразили Афганистану соболезнования в связи со страшным землетрясением, которое потрясло страну накануне. По последним данным, погибли более 2,4 тыс человек.

Последствия землетрясения, стершего с лица земли шесть деревень, ликвидируются в Афганистане. Страны региона выражают соболезнования и направляют помощь пострадавшим жителям страны.

Азербайджан

МИД Азербайджана опубликовал сообщение с соболезнованиями в X.

"Глубоко опечалены новостью о разрушительном землетрясении в Герате (Афганистан), унесшем сотни жизней. Выражаем соболезнования семьям погибших в результате этой катастрофы. Наши мысли и молитвы с народом Афганистана"

– министерство

Иран

Иранский Красный Полумесяц сообщил об отправке в Афганистан 50 спасателей в составе десяти групп.

В страну послана также гумпомощь для пострадавших:

  • 500 палаток,
  • тысяча ковров,
  • 4 тысячи одеял,
  • полтысячи наборов продуктов.

Узбекистан

В МИД Узбекистана заявили, что восприняли сообщение о страшном природном катаклизме с глубокой скорбью.

"Выражаем искренние соболезнования семьям жертв землетрясения, разделяем горе афганского народа и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Узбекская сторона солидарна с Афганистаном и его народом в эти трудные времена"

– министерство

Землетрясение: в чем суть этого стихийного бедствия?

Землетрясение: в чем суть этого стихийного бедствия?

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