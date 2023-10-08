Землетрясение в Афганистане: соболезнования и помощь от стран региона

Опубликовано: 17:27, 8 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Многие страны выразили Афганистану соболезнования в связи со страшным землетрясением, которое потрясло страну накануне. По последним данным, погибли более 2,4 тыс человек.

Последствия землетрясения, стершего с лица земли шесть деревень, ликвидируются в Афганистане. Страны региона выражают соболезнования и направляют помощь пострадавшим жителям страны.

Азербайджан

МИД Азербайджана опубликовал сообщение с соболезнованиями в X.

"Глубоко опечалены новостью о разрушительном землетрясении в Герате (Афганистан), унесшем сотни жизней. Выражаем соболезнования семьям погибших в результате этой катастрофы. Наши мысли и молитвы с народом Афганистана"

– министерство

Иран

Иранский Красный Полумесяц сообщил об отправке в Афганистан 50 спасателей в составе десяти групп.

В страну послана также гумпомощь для пострадавших:

500 палаток,

тысяча ковров,

4 тысячи одеял,

полтысячи наборов продуктов.

Узбекистан

В МИД Узбекистана заявили, что восприняли сообщение о страшном природном катаклизме с глубокой скорбью.

"Выражаем искренние соболезнования семьям жертв землетрясения, разделяем горе афганского народа и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Узбекская сторона солидарна с Афганистаном и его народом в эти трудные времена"

– министерство