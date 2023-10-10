Казахстанские спасатели вылетели в Афганистан

Опубликовано: 10:32, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба МЧС Казахстана

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в афганскую провинцию Герат отправился отряд казахстанских спасателей, которые помогут в ликвидации последствий землетрясения.

Сегодня ночью в провинцию Герат (Афганистан), наиболее пострадавшую от сокрушительных субботних землетрясений, магнитуда которых доходила до 6,4, вылетели спасатели из Казахстана, сообщили в МЧС страны

"Министерством по чрезвычайным ситуациям для проведения поисково-спасательных работ сформирована группировка сил и средств в количестве 45 человек"

- МЧС Казахстана

В отряд вошли спасатели, кинологические расчеты Республиканского оперативно-спасательного отряда, врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф, передает Sputnik Казахстан.

Как отметили в МЧС страны, все они - опытные сотрудники с многолетним богатым опытом в спасательных операциях, а часть из них принимала участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции.

Группа укомплектована всем необходимым, а возглавляет ее исполняющий обязанности председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Уларбек Абыкеев.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в минувшую субботу вечером на западе Афганистана произошла серия мощных землетрясений, число жертв которых на сегодняшний день превысило 2,5 тыс человек, подземными толчками было разрушено более 1300 зданий. Накануне вечером в районе города Герат снова произошло довольно сильное землетрясение, магнитуда которого составляла 4,9.