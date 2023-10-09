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Афганский Герат продолжает трясти

Афганский Герат продолжает трясти
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На западе Афганистана в районе города Герат сегодня вечером снова произошло довольно сильное землетрясение, магнитуда которого составляла 4,9.

Сейсмологи сегодня зарегистрировали на западе Афганистана новое землетрясение магнитудой 4,9, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Его эпицентр находился в 40 км к северу от города Герат, на который два дня назад обрушилась серия подземных толчков, достигавшая магнитуды 6,4. Очаг нового землетрясения залегал на глубине 10 км, передает ТАСС.

В отличие от субботних землетрясений, сегодняшнее оказалось не столь разрушительным – сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. 

Напомним, в субботу вечером там же, на западе Афганистана, произошла серия мощных землетрясений, число жертв которых на сегодняшний день превысило 2,5 тыс человек, подземными толчками было разрушено более 1300 зданий.

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