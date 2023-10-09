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Казахстан поможет пострадавшим при землетрясении в Афганистане

Казахстан поможет пострадавшим при землетрясении в Афганистане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Республика Казахстан окажет гуманитарную поддержку провинции Афганистана, которая пострадала от землетрясения. Об этом рассказали представители правительства Казахстана.

Правительство Казахстана предоставит поддержку населенным пунктам Афганистана, пострадавшим в результате подземных толчков в минувшую субботу. Заявление об этом было опубликовано на сайте премьер-министра РК.

В качестве гумпомощи в разрушенные районы будут отправлены продовольственные наборы, палатки, медицинские средства,  и прочие вещи повседневного спроса. Также для помощи в разборе завалов из Казахстана отправятся спасательные отряды.

Где и когда случилось

Подземные толчки магнитудой 6,2 произошли 7 октября в 42 км от афганского города Герат. По обновленным данным погибшими числятся 2440 жителей страны. В результате землетрясения были полностью разрушены 15 деревень.

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