Казахстан поможет пострадавшим при землетрясении в Афганистане

Республика Казахстан окажет гуманитарную поддержку провинции Афганистана, которая пострадала от землетрясения. Об этом рассказали представители правительства Казахстана.
Правительство Казахстана предоставит поддержку населенным пунктам Афганистана, пострадавшим в результате подземных толчков в минувшую субботу. Заявление об этом было опубликовано на сайте премьер-министра РК.
В качестве гумпомощи в разрушенные районы будут отправлены продовольственные наборы, палатки, медицинские средства, и прочие вещи повседневного спроса. Также для помощи в разборе завалов из Казахстана отправятся спасательные отряды.
Где и когда случилось
Подземные толчки магнитудой 6,2 произошли 7 октября в 42 км от афганского города Герат. По обновленным данным погибшими числятся 2440 жителей страны. В результате землетрясения были полностью разрушены 15 деревень.