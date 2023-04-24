Казахстанские огнеборцы тушат горящую степь

Опубликовано: 20:08, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Восточном Казахстане снова пылает степь – с огнем борются пожарные расчеты, ситуацию усложняет неблагоприятный прогноз погоды.

Пожарные расчеты в Восточно-Казахстанской области борются с возгоранием травы, вспыхнувшей в степи, сообщила пресс-служба МЧС республики.

Пожарные борются с огнем в Зайсанском районе области, предварительно площадь возгорания составляет 30 гектаров, передает Sputnik Казахстан.

Только за минувшие выходные спасатели в области было ликвидировано более 20 возгораний травы, чаще всего это происходило на открытой местности и вблизи дачных обществ.

Тушение пожара осложняет то, что в Восточном Казахстане сегодня и завтра объявлено штормовое предупреждение, поскольку Казгидромет прогнозирует на завтра на севере, западе, юге области усиление северо-западного ветра до 15-20, а в порывах до 23 метров в секунду.