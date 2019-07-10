Казахстанская плавучая буровая будет работать в туркменском секторе Каспия

Дочернее предприятие казахстанской национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" подписало контракт на оказание буровых услуг в туркменском секторе Каспийского моря, сообщили в компании, передает в своем Telegram-канале Sputnik Казахстан.
"Дочка" национальной нефтегазовой компании Казахстана "КазМунайГаз" - KMG Drilling & Services - заключила контракт с Dragon Oil на оказание буровых услуг в туркменском секторе Каспийского моря. На месторождении Челекен будет впервые задействована казахстанская морская самоподъемная плавучая буровая установка Satti"
- Telegram-канал Sputnik Казахстан
Это будет первый практический опыт работы уникальной конструкции, сообщил на международной конференции "Нефть и газ Туркменистана" глава "КазМунайГаза" Асхат Хасенов.
Первая казахстанская плавучая буровая, построенная на судоверфи Ерсай под Мангистау, поражает: ее длина - 72 м, ширина - 64 м, а высота - 119 м. Вес стальной конструкции составляет внушительные 10,8 тыс т.