Вестник Кавказа

Казахстанская плавучая буровая будет работать в туркменском секторе Каспия

Казахстанская плавучая буровая будет работать в туркменском секторе Каспия
© Фото: скриншот с видео “КазМунайГаз“
Новейшую казахстанскую морскую самоподъемную плавучую буровую установку Satti впервые запустят в работу в туркменском секторе Каспийского моря на месторождении Челекен.

Дочернее предприятие казахстанской национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" подписало контракт на оказание буровых услуг в туркменском секторе Каспийского моря, сообщили в компании, передает в своем Telegram-канале Sputnik Казахстан.

"Дочка" национальной нефтегазовой компании Казахстана "КазМунайГаз" - KMG Drilling & Services - заключила контракт с Dragon Oil на оказание буровых услуг в туркменском секторе Каспийского моря. На месторождении Челекен будет впервые задействована казахстанская морская самоподъемная плавучая буровая установка Satti"

- Telegram-канал Sputnik Казахстан

Это будет первый практический опыт работы уникальной конструкции, сообщил на международной конференции "Нефть и газ Туркменистана" глава "КазМунайГаза" Асхат Хасенов.

Первая казахстанская плавучая буровая, построенная на судоверфи Ерсай под Мангистау, поражает: ее длина - 72 м, ширина - 64 м, а высота - 119 м. Вес стальной конструкции составляет внушительные 10,8 тыс т.

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