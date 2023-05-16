Казахстанцам могут облегчить визовый режим с ЕС

Опубликовано: 11:38, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Казахстана ведут переговоры с ЕС по вопросу облегчения визового режима для граждан. Европейцы с 2017 года могут посещать Казахстан без виз. Теперь обсуждается возможность сделать более коротким список документов на шенгенскую визу, а также увеличить сроки выдаваемых казахстанцам виз.

Гражданам Казахстана хотят упростить получение шенгенских виз. Консультации по поводу возможности облегчения визового режима между Казахстаном и ЕС договорились запустить вице-премьер, глава МИД РК и еврокомиссар по внутренним делам.

Мурат Нуртлеу рассказал Ильве Йоханссон о политике в области виз, которую ведет Казахстан. Он заверил, что в ЕС могут не опасаться потока незаконным мигрантов из республики - власти страны ведут активную борьбу с незаконной миграцией.

Дипломат поблагодарил ЕС за конструктивную позицию, отметив особо, что облегчение визового режима принесет пользу не только гражданам Казахстана: этот шаг будет содействовать комплексному развитию сотрудничества между Европой и Казахстаном.

Напомним, безвиз для граждан ЕС в Казахстане действует с 2017 года. Он был введен в одностороннем режиме. Эта мера была призвана стимулировать туризм и деловые связи двух сторон.

Сейчас ЕС и Казахстан обсуждают возможность сделать получение шенгена казахстанцами более простым. Если стороны придут к соглашению, граждане Казахстана смогут получать более «долгие» и многократные визы в ЕС, а список документов, необходимых для подачи на визу, сократится.

Еврокомиссар подтвердила заинтересованность ЕС в развитии сотрудничества и контактов с Казахстаном. Особую роль в стратегическом партнерстве двух сторон играют стабильный культурно-гуманитарный обмен, подчеркнула она.