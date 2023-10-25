Казахстан ждут сильные морозы

На территорию Казахстана придет северный циклон, который принесет с собой снег и морозы до -16.

В ближайшие дни территория Казахстана будет охвачена мощным северным циклоном. Большая часть страны окажется во власти холода и снега.

«К концу периода ожидается вторжение холодных воздушных масс, связанных с отрогом северо-западного антициклона, которое вызовет резкое понижение температур на большей части Казахстана»

– Гидромет РК

Синоптики прогнозируют, что на северо-западе, севере и востоке страны с 18 по 19 ноября ожидаются сильны осадки в виде дождя, который будет переходить в снег. Ночью на северо-западе будет заметное понижение температуры до -16 градусов. В дневные часы температура будет колебаться от +5 до -7 градусов.

В центре, на востоке и севере республики ночью морозы могут доходить до -16 градусов, днем также будет достаточно холодно от 2 до 10 мороза.

В южной части страны также ожидается значительное похолодание, ночью сюда придут морозы до -3 градусов. Днем воздух может прогреться до +15 градусов. Такая же погода будет наблюдаться и на юго-востоке Казахстана.

Кроме этого, синоптики предупреждают об усилении ветра до 29 метров в секунду и плохой видимости из-за тумана.