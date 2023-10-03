Казахстан запускает производство Chevrolet Onix

В 2023 году автомобили Chevrolet Onix начнут производить в Казахстане. Ежегодно будет выпускаться 30 тыс автомобилей.
До конца года в Казахстане стартует новое автомобильное производство.
Компания "СарыаркаАвтоПром" будет выпускать автомобили Chevrolet Onix в Костанае. Ожидается, что производство будет запущено в ближайшее время, уже в 2023 году.
Как рассказал министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев, в год с конвейера предприятия будут сходить 30 тыс автомобилей. Запуск производства позволит создать 400 новых рабочих мест. Новые автомобили пойдут на внутренний рынок.