Казахстан запускает производство Chevrolet Onix

Опубликовано: 10:13, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2023 году автомобили Chevrolet Onix начнут производить в Казахстане. Ежегодно будет выпускаться 30 тыс автомобилей.

До конца года в Казахстане стартует новое автомобильное производство.

Компания "СарыаркаАвтоПром" будет выпускать автомобили Chevrolet Onix в Костанае. Ожидается, что производство будет запущено в ближайшее время, уже в 2023 году.

Как рассказал министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев, в год с конвейера предприятия будут сходить 30 тыс автомобилей. Запуск производства позволит создать 400 новых рабочих мест. Новые автомобили пойдут на внутренний рынок.