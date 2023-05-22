РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Казахстан возобновляет экспорт своей сельхозпродукции в Европу

Казахстан возобновляет экспорт своей сельхозпродукции в Европу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На прилавках европейских магазинов вскоре вновь появится охлажденная рыба из Казахстана – о возобновлении ее поставок в ходе переговоров договорились представители Минторга Казахстана и Еврокомиссии.

По итогам переговоров с представителями Еврокомиссии представители Минторга Казахстана договорились о возобновлении экспорта рыбной продукции в страны ЕС, - сообщил сегодня вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев.

"Ведутся переговоры по началу экспорта охлажденного мяса, мяса птицы и субпродуктов, конины и прочего"

- Торебаев

Также на этой неделе подписаны протоколы по экспорту в Китай гороха и чечевицы, подсолнечного, сафлорового, соевого и льняного шрота.

Вице-министр добавил, что продолжается системная работа по открытию новых возможностей для казахстанских экспортеров.

Казахстан выстраивает с Россией баланс по социально важным продуктам

Казахстан выстраивает с Россией баланс по социально важным продуктам

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
975 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version