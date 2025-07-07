Казахстан расширит сотрудничество со странами БРИКС

Власти Казахстана заинтересованы в расширении экономических связей со странами БРИКС и поддерживают усиление роли Средних держав Азии, Африки и Латинской Америки в глобальном процессе принятия решений.

Казахстан будет расширять экономические связи со странами БРИКС и совместно с ними развивать цифровые технологии, заявил в ходе своего выступления на саммите БРИКС в бразильском Рио-де-Жанейро глава МИД страны Мурат Нуртлеу.

"Казахстан готов к сотрудничеству в продвижении человеко-центричного, инклюзивного и устойчивого подхода для обеспечения честного и справедливого цифрового будущего человечества"

- Мурат Нуртлеу

Также Казахстан поддерживает усиление роли Средних держав Азии, Африки и Латинской Америки в глобальном процессе принятия решений, заявил глава казахстанского внешнеполитического ведомства, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, Казахстан принял участие в 17-м саммите БРИКС в Бразилии в качестве страны-партнера впервые.

Ранее мы писали о том, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи в своем выступлении на саммите призвал страны объединения стать пионерами в реформировании глобального управления в противовес СБ ООН. Он подчеркнул, что ИРИ воспринимает экономические санкции и односторонние меры как инструменты давления на независимые правительства.

Также он призвал укреплять многостороннее финансово-экономическое сотрудничество, отметив необходимость структурных реформ в ООН, которые нужны для его адаптации к реалиям современного мира.