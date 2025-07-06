Иран призвал БРИКС стать лидером в глобальном управлении

Глава МИД Ирана в своем выступлении на 17-м саммите БРИКС в бразильском Рио-де-Жанейро призвал страны объединения стать пионерами в реформировании глобального управления в противовес СБ ООН.

Принимающий участие в 17-м саммите БРИКС министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил в ходе заседания, высказав мнение страны в отношении экономических санкций и односторонних мер как инструментов давления на независимые правительства.

Говоря об укреплении многостороннего финансово-экономического сотрудничества, глава иранского внешнеполитического ведомства отметил необходимость структурных реформ в ООН, которые необходимы для его адаптации к реалиям современного мира, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Министр раскритиковал бездействие Совета Безопасности ООН к таким нарушениям и угрозам, отметив: это результат избирательного и деструктивного подхода некоторых его членов.

"Жестокая агрессия израильского режима при поддержке, сотрудничестве и, в конечном итоге, фактическом участии США была вызвана лишь тем, что мы стремились к овладению наукой и технологией, а именно ядерной технологией, в мирных целях. Из-за этого Иран в течение последних двух десятилетий подвергался максимальному давлению, включая экономические санкции"

- Аббас Аракчи

Глава иранской дипломатии призвал страны БРИКС к укреплению сотрудничества, расширению прав и возможностей региональных организаций и продвижению диалога между странами в качестве противовеса подобным ООН структурам.