Казахстан продает аэропорт Костаная

Костанайский аэропорт в скором времени предпримет третью попытку приватизации. При этом акимат Костанайской области намерен продать только 49% акций и сохранить контроль над аэропортом.

Костанайская область в третий раз организует продажу международного аэропорта имени Ахмета Байтурсынова в Костанае. Предыдущие две попытки передать аэропорт из государственной собственности в частную провалились – с аукциона объект, оцененный в $2 млн, никто так и не купил.

После провала последних торгов шесть лет назад государство отдало воздушную гавань Костаная в собственность Костанайской области, на которую были возложены обязанности по ремонту аэровокзала и ВПП. Сейчас областное руководство определяется со схемой приватизации аэропорта.

"Имеется много способов отчуждения государственной собственности. Можно передать в доверительное управление с правом выкупа, можно выставить на торги несколькими способами, либо на тендер, либо на аукцион"

– акимат Костанайской области

Костанайские власти уже определились с тем, что контроль над аэропортом все-таки не отдадут. Тем или иным способом будут проданы только 49% акций объекта, а контрольный пакет останется у акимата из-за его стратегического значения, пишет alau.kz.