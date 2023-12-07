Казахстан продает аэропорт Костаная

Костанайская область в третий раз организует продажу международного аэропорта имени Ахмета Байтурсынова в Костанае. Предыдущие две попытки передать аэропорт из государственной собственности в частную провалились – с аукциона объект, оцененный в $2 млн, никто так и не купил.
После провала последних торгов шесть лет назад государство отдало воздушную гавань Костаная в собственность Костанайской области, на которую были возложены обязанности по ремонту аэровокзала и ВПП. Сейчас областное руководство определяется со схемой приватизации аэропорта.
"Имеется много способов отчуждения государственной собственности. Можно передать в доверительное управление с правом выкупа, можно выставить на торги несколькими способами, либо на тендер, либо на аукцион"
– акимат Костанайской области
Костанайские власти уже определились с тем, что контроль над аэропортом все-таки не отдадут. Тем или иным способом будут проданы только 49% акций объекта, а контрольный пакет останется у акимата из-за его стратегического значения, пишет alau.kz.