Порт Махачкалы будут приватизировать позднее

Власти республики перенесли сроки приватизации главного порта в Дагестане. Переносятся и сроки начала ремонта гавани.

Ранее планировалось, что процесс приватизации порта Махачкалы будет запущен осенью этого года, однако затем сроки были перенесены. Теперь стало известно о том, что процесс приватизации начнется не раньше будущего года.

По словам главы республики, власти пошли на данную меру для того, чтобы синхронизировать проекты по развитию порта между инвестором федеральным центром. Ранее планировалось приватизировать порт в 2023 году, а затем приняться за ремонт.

«Это не оперативный перенос сроков, это нормальная рабочая ситуация, когда помимо сроков приватизации, мы бы хотели чтобы приватизационный пакет был качественным и позволил бы в последующем динамично и правильно развивать морской порт»

– Сергей Меликов

Далее он отметил, что процесс контролирует первый зампред правительства РФ.