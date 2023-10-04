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Казахстан поддержит отечественного производителя

Завод ЖБИ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Казахстане учредят фонд поддержки оборонно-промышленному комплексу. Об этом рассказал премьер-министр Алихан Смаилов.

Кабинет министров РК займется созданием активов для помощи обороне и промкомплексу.

В промышленных заведениях планируется внедрять новейшие технологии и модернизировать процесс производства.

Кроме того, как рассказал премьер-министр Алихан Смаилов, в течении полугода республика рассчитывает осуществить 170 крупных проектов в производстве пищевых продуктов, металлургии, строении машин и других отраслях. При этом, планируется, что для их осуществления будут использоваться в основном внутренние ресурсы страны.
Благодаря этим проектам, Казахстан создаст дополнительно 12,5 тыс рабочих мест.

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