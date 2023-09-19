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Казахстан планирует завершить сбор урожая до конца сентября

Казахстан планирует завершить сбор урожая до конца сентября
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на сегодняшнем заседании правительства призвал аграриев завершить сбор урожая в зерносеющих регионах до конца месяца, пока не прогнозируется сильных дождей.

Нынешний год выдался непростым для казахстанских земледельцев - летняя засуха в скором времени сменится осенними проливными дождями, что не может не сказаться на урожайности зерна и темпах его уборки, заявил сегодня на заседании правительства страны премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

"На сегодня убрано менее половины площадей. Сезон в разгаре. Работу надо активизировать. Тем более, что в зерносеющих регионах до конца месяца сильных дождей не прогнозируется. Надо уложиться в этот срок. В связи с непогодой в ряде северных регионов глава государства поручил правительству оказать необходимую помощь фермерским и крестьянским хозяйствам, занимающимся производством зерна"

- Алихан Смаилов

Глава казахстанского кабмина добавил, что конечно, погода будет признаваться одним из форс-мажорных обстоятельств, поэтому надо предусмотреть круглосуточную приемку урожая зерна, его сушку и топливо для этого, а также субсидии хлеборобам, отметив: главная задача Минсельхоза страны - качественное завершение уборки, передает "АиФ-Казахстан".

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