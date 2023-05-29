Казахстан отказался вступать в Союзное государство

Опубликовано: 12:07, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Кремля

Президент Казахстана заявил, что у страны нет необходимости вступать в Союзное государство. Также Казахстан не нуждается в ядерном оружии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о предложении президента Беларуси Александра Лукашенко, заявил, что у республики нет необходимости вступать в Союзное государство.

"Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз"

– Касым-Жомарт Токаев

Это заявление было сделано в ходе поездки президента Токаева в Северо-Казахстанскую область.

Далее он отметил, что Казахстан не нуждается в ядерном оружии, так как присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия.